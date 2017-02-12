Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за смерти пассажирки

Самолет, следовавший из Москвы в Симферополь, совершил вечером в субботу, 12 февраля, экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за смерти пожилой пассажирки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Самолет следовал рейсом Домодедово — Симферополь. Во время полета одной из пассажирок — пенсионерке — стало плохо. Экипаж принял решение садиться в ближайшем аэропорту, которым оказался Ростов-на-Дону. Пока самолет приземлялся, пассажирка скончалась», — рассказал собеседник агентства.

По данным издания Donday.ru, лайнер направлялся из Симферополя в столичный аэропорт Шереметьево. Экстренную посадку в Ростове самолет совершил в 19:05 мск. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть 79-летней женщины от остановки сердца.

По факту происшествия ростовский следственный отдел Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ начал проверку.

4 февраля стало плохо пассажиру лайнера, следовавшего из Мурманска в Москву. Оказавшийся на борту врач красногорского клуба по хоккею с мячом «Зоркий» Романа Кухаев оказал оказал пассажиру реаниматологическую помощь. Позже самолет совершил экстренную посадку, и заболевшего госпитализировали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил Кухаеву благодарность. Министр спорта столичного региона Роман Терюшков заявил, что на работе медику выпишут денежную премию.