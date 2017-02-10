В Подмосковье наградили спасшего пассажира самолета спортивного врача

В Подмосковье наградили врача красногорского клуба по хоккею с мячом «Зоркий» Романа Кухаева, который спас жизнь пассажиру на борту самолета. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает телеканал «360».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил Кухаеву благодарность. Министр спорта столичного региона Роман Терюшков заявил, что на работе медику выпишут денежную премию.

Инцидент произошел 4 февраля на борту лайнера, следовавшего из Мурманска в Москву. Как рассказал главный тренер красногорской команды Андрей Рушкин, одному из пассажиров стало плохо. «Я сразу же побежал за нашим доктором. Роман Юрьевич незамедлительно дал мужчине необходимые лекарства и померил давление, затем положили его на пол», — сообщил Рушкин.

По его словам, Кухаев «буквально реанимировал» пассажира. Позже самолет совершил экстренную посадку, и заболевшего госпитализировали.