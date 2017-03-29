Летевший в Шанхай самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Следовавший по маршруту Москва — Шанхай пассажирский авиалайнер компании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Об этом в среду, 29 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кольцово.

Там, в частности, объяснили, что незапланированную посадку запросил экипаж. «Воздушное судно штатно приземлилось ночью в Екатеринбурге в 01:40 местного времени (23:40 мск во вторник). До сих пор пассажиры находятся в терминале аэропорта», — сообщил собеседник агентства.

Начальник отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу Елена Епимахова рассказала РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной случавшегося стал сработавший датчик технической неисправности. По ее словам, на борту Boeing 777 находились 355 пассажиров и 14 членов экипажа. В Кольцово самолет дозаправили топливом.

На момент написания этого материала на онлайн-табло Кольцово значилось, что посадка на рейс SU-208 в Шанхай закончена, вылет намечен на 08:55 местного времени (06:50 мск), прибытие в пункт назначения ожидается в 18:05 (15:05 по времени Екатеринбурга).

27 марта самолет с игроками и тренерами сборной Казахстана по футболу совершил экстренную посадку после вылета из аэропорта Еревана. «Самолет вынужденно сел в Ереване, откуда и взлетал. Причина — неисправность шасси», — написал у себя в Twitter казахстанский журналист Ербол Каиров.