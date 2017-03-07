Летевший в Катар лайнер вернулся в Иорданию из-за сломавшейся микроволновки

Самолет авиакомпании Royal Jordanian Airlines, направлявшийся в Катар из столицы Иордании, вернулся в аэропорт спустя час после вылета. Причиной тому стала «небольшая неисправность в микроволновой печке», которую используют для подогрева питания для пассажиров. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Petra News Agency.

Поломка привела к тому, что в зоне, где расположена бортовая кухня-буфет, произошло задымление. Командир воздушного судна из предосторожности принял решение о возвращении.

На борту лайнера находились 87 пассажиров. По возвращении в аэропорт Королевы Алии (Амман) их пересадили на другой борт Royal Jordanian Airlines, на котором они вылетели в Доху.

Перелет из Аммана в Доху без пересадок длится около 3,5 часов.

6 марта сообщалось, что лайнер индийской авиакомпании SpiceJet, направлявшийся из Бангалора в Нью-Дели, совершил вынужденную посадку в Хайдарабаде из-за исходящего из туалета неприятного запаха.