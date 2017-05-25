Туристка родила ребенка на теплоходе под Саратовом

Пассажирка круизного теплохода в Саратовской области родила ребенка прямо во время плавания по Волге. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Как уточняет kp.ru, жительница Самары по имени Татьяна, находившаяся на восьмом месяце беременности, отправилась в двухдневный круиз 23 мая. На следующий день у 33-летней туристки начались схватки.

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Руководство теплохода вызвало медиков и спасателей, которые отправились к судну на катере. К моменту их прибытия женщина уже родила. Появиться на свет младенцу помогла судовой врач. Мать и новорожденную девочку доставили в местную больницу. Известно, что они чувствуют себя хорошо.

Всего на борту теплохода находились 160 пассажиров. Пока женщина рожала, он двигался по намеченному маршруту и остановился только для стыковки с катером, после чего продолжил путь.

Представители организатор круиза — компании «Спутник-Гермес» — рассказали, что аналогичный случай в их практике произошел в 2013 году. Тогда на борту круизного судна родила жительница Татарстана.