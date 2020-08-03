Актер Сергей Жигунов чуть не погиб на съемках фильма

Российский актер Сергей Жигунов чуть не погиб во время съемок фильма «Ричард: Львиное сердце». Об этом сообщила его коллега Ирина Безрукова в своем Instagram-аккаунте.

Артистка опубликовала фото, сделанное во время работы над картиной, вышедшей в 1992 году. «В одном из перерывов он [Жигунов] гарцевал на лошади, что-то выписывал в воздухе кинжалом. И в какой-то момент он размахивается и втыкает его в землю, перерезая этим движением световой кабель», — вспомнила Безрукова.

По ее словам, Жигунов слез с лошади и побежал доставать кинжал, однако его резко остановил светотехник. «К счастью, кричал он так громко, что Сергей резко остановился. Вы же представляете, какое напряжение было в том кабеле?!» — написала актриса. Она добавила, что кинжал почти расплавился. Чтобы достать его, на съемочной площадке обесточили все провода.

В июле Жигунов рассказал о том, что в него стрелял его коллега Максим Аверин. «В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал», — написал актер.