Дочь Заворотнюк съехала от матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна переехала в новую квартиру в центре Москвы из загородного дома, где проходит реабилитацию ее мать. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.

«Я в центре и радуюсь доступности своих любимых мест! Обожаю Москву, она прекрасна», — поделилась блогерша, приложив фотографии из ресторана в районе Патриарших прудов. Несколько дней назад она признавалась, что переезд затянулся из-за ремонта. «Он оказался гораздо более сложной и долгой вещью, чем мне всегда казалось. Но я испытываю такое счастье, когда захожу в квартиру и понимаю, что в нее вложена вся душа», — утверждала девушка.

Ранее дочь Заворотнюк показала новую квартиру. На снимках видно, что в квартире девушки мало мебели, в отделке преобладают спокойные теплые цвета — бежевый и коричневый.

До этого Анна жила «деревенской жизнью», поскольку все лето провела в загородном доме. Анонсируя свой переезд. блогерша признавалась, что после долгой жизни в Нью-Йорке ей не хватает ощущения мегаполиса и кипящей жизни. «Я хочу поскорее оказаться в гуще московской жизни и, выходя на улицу, встречать людей и быть в шаговой доступности от всех благ нашей цивилизации», — писала она.

У матери Анны, 49-летней Анастасии Заворотнюк, диагностирован рак мозга, эту информацию впервые подтвердили в октябре 2019-го. Отмечалось, что о болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли. Родственники и друзья актрисы редко комментируют ее состояние.

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