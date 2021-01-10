Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии здоровья актрисы

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о здоровье актрисы в сториз своего Instagram.

Подписчица поинтересовалась у девушки состоянием ее матери. «Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим», — ответила Анна.

У 49-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга. Данную информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. О болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли.

11 ноября стало известно, что актриса почувствовала себя лучше и начала выходить на улицу. В настоящее время она живет в подмосковном коттеджном поселке Крекшино. Сообщалось также об изменениях в ее внешности.