Стало известно об изменениях во внешности Заворотнюк

Внешность российской актрисы Анастасии Заворотнюк изменилась. Об этом стало известно телеканалу НТВ от певицы Анны Калашниковой.

По словам Калашниковой, актриса «несколько изменилась внешне». Однако сама Заворотнюк настроена оптимистично, добавила она. «После болезни она изменилась: стала радоваться каждому дню!» — поделилась певица.

При этом Калашникова подчеркнула, что говорить о полном выздоровлении актрисы пока преждевременно. «Но то, что в ее состоянии наметилась позитивная динамика, уже замечательно», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк почувствовала себя лучше и начала выходить на улицу. В настоящее время артистка живет в подмосковном коттеджном поселке Крекшино. Ее близкие боятся, что звезду сфотографируют, поэтому гуляют с ней за забором на участке. Кроме того, они стараются сделать так, чтобы актрису не видели посторонние.

У 49-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга. Данную информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. О болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли.

В апреле сообщалось, что знаменитость впервые за время лечения ответила подписчикам в Instagram, а в сентябре в аккаунте актрисы впервые за пять месяцев было опубликовано сообщение.