Заворотнюк вышла на связь с Малаховым

Телеведущий Андрей Малахов в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что с ним на связь вышла актриса Анастасия Заворотнюк. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе программы, посвященной дню рождения Николая Баскова, Малахов рассказал, что Заворотнюк хотела позвонить в студию и поздравить исполнителя. В свою очередь Басков выразил ей свою поддержку, заявив, что произошедшее с ней стало для него большим ударом, и он понимает это как никто, так проходил подобное с близким человеком. «Я хочу Насте сказать, что она нам нужна», — добавил Басков.

У 48-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга, эту информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. Родственники и представители Заворотнюк ее состояние, как правило, не комментируют. В апреле сообщалось, что Заворотнюк впервые за время лечения ответила подписчикам в Instagram, а в сентябре в сторис Instagram актрисы впервые за пять месяцев было опубликовано сообщение.

В августе бывший реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова рассказала, что болезнь внесла непоправимые изменения во внешность Заворотнюк. По словам Веселовой, артистка не хочет показывать себя публике.