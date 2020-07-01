Показано место жительства Анастасии Заворотнюк

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, опубликовала в Instagram несколько фотографий, на которых она запечатлена в месте жительства своей матери.

На кадрах девушка запечатлена сидящей на газоне на фоне цветов и забора, обвитого растительностью.

В комментариях ей пожелали успехов, а ее матери — скорейшего выздоровления.

В мае на совещании по развитию генетических технологий президенту России Владимиру Путину рассказали о технологии лечения опухолей, упомянув, что родственники Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук клетки ее опухоли. Врачи не стали использовать вирусы для разрушения опухоли, поскольку ситуация с артисткой «не настолько тревожная». Позже сотрудник института раскрыл подробности беседы с мужем артистки Петром Чернышевым.

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