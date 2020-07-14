Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о переезде

Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала, что собирается переехать в центр Москвы. В начале осени в квартире девушки должен завершиться ремонт. Об этом она написала в своем Instagram.

До этого Анна жила «деревенской жизнью», поскольку все лето провела в загородном доме, где проходит реабилитацию ее мать. Ранее девушка уже публиковала фотографии, где сидит на газоне в окружении цветов.

«С одной стороны, я очень этого жду, потому что после долгой жизни в Нью-Йорке мне не хватает ощущения мегаполиса и кипящей жизни вокруг меня. Я хочу поскорее оказаться в гуще московской жизни и, выходя на улицу, встречать людей и быть в шаговой доступности от всех благ нашей цивилизации», — поделилась Анна.

«Но я уверена, что после переезда я буду скучать и на выходные все равно уезжать за город, потому что ничто не дает мне такое ощущение гармонии и внутреннего спокойствия, как шелест деревьев и пение птиц по утрам», — подытожила девушка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru