Стала известна стоимость лечения Анастасии Заворотнюк — на медицинскую помощь актрисе ее муж, фигурист Петр Чернышев потратил около 12 миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как пишет издание, Чернышев продал квартиру в Ялте, чтобы помочь своей жене. Только один курс в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ обошелся в два миллиона рублей.

Онколог, кандидат медицинских наук Михаил Ласков, комментируя болезнь Заворотнюк, рассказал «КП», что врачи еще не умеют делать точные прогнозы относительно рака мозга. «Большинство людей с глиобластомой (диагноз актрисы — прим. «Ленты.ру») умирают, но маленький процент выздоравливает. Это порядка пяти процентов», — сказал доктор.

Ранее стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы домой. Она находилась в онкологическом отделении Центральной клинической больницы при управлении делами президента России. По словам врачей, актриса хорошо себя чувствует и может находиться без присмотра медиков.

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