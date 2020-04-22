Опубликован официальный диагноз оказавшейся в самоизоляции Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы на самоизоляцию. Об этом заявил источник газеты «Комсомольская правда».

Издание также опубликовало справку, в которой указан официальный диагноз артистки — глиобластома. В документе указано, что Заворотнюк находится на стационарном лечении в онкологическом отделении Центральной клинической больницы при управлении делами президента России с 21 января. Дата выдачи справки — 15 апреля.

«Настю выписали из больницы! Только что говорил с Петей (фигурист Петр Чернышев, муж Заворотнюк — прим. «Ленты.ру»). Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения», — сказал собеседник газеты.

19 апреля стало известно, что состояние актрисы улучшилось, врачи возобновили активное лечение.

4 апреля сообщалось, что Заворотнюк впервые за время лечения ответила подписчикам в Instagram. Комментарии в ответ на поздравления с днем рождения появились в ее личном аккаунте, а также на странице поддержки, которую ведут близкие и друзья артистки.

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