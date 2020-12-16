Дальнейший рост цен на жилье в Москве признали маловероятным

Потенциал для роста цен на вторичное жилье в Москве исчерпан, поэтому в 2021 году готовые столичные квартиры, вероятнее всего, дорожать не будут. Средняя стоимость вторичной недвижимости останется на текущем уровне, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, за 2020 год средняя цена предложения «вторички» в Москве увеличилась почти на 12 процентов, до 237 тысяч рублей за квадратный метр. Это рекордно высокий показатель. Наиболее заметно подорожали однокомнатные квартиры — квадратный метр в них вырос в цене на 15 процентов, до 230,5 тысячи рублей.

Дальнейший рост цен на жилье в столице эксперты считают маловероятным. «На данный момент мы наблюдаем во вторичном сегменте подъем цен, однако, по нашим наблюдениям, потенциал для их роста уже исчерпан, — признают они. — Поэтому наиболее вероятный прогноз на будущий год — средняя стоимость вторичного жилья останется примерно на том же уровне, что и сейчас. Менее вероятный сценарий — колебания ценников в пределах 5 процентов, так как есть факторы, которые потенциально могут привести как к их небольшому росту, так и к снижению».

В «ИНКОМ» полагают, что при увеличении стоимости «вторички» из этого сегмента рынка недвижимости начнут уходить покупатели-инвесторы, так как вложение средств в квадратные метры будет приносить им меньшие дивиденды, чем раньше.

Ранее в декабре стало известно, что продавцы квартир в Москве начали проводить кастинги среди покупателей. С начала 2020-го спрос на вторичную недвижимость в городе вырос более чем на треть, что позволяет собственникам жилья выбирать, кому отдавать свои квадратные метры.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru