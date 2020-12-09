Российский банк выступил против льготной ипотеки на вторичное жилье

Распространение программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых на рынок вторичного жилья может спровоцировать новую волну роста цен на недвижимость и активизацию инвесторов, которые будут скупать «вторичку». Об этом говорится в заявлении по инициативе расширения госпрограммы, опубликованном на сайте ВТБ.

В банке полагают, что данная инициатива «требует серьезной проработки и дополнительного обсуждения», и указывают — господдержка «вторички» может оказаться бессмысленной для экономики страны. «Конкретный жилой комплекс уже был построен, и прибыль от перепродажи квартир пойдет только собственнику жилья», — подчеркивается в заявлении. А в случае, когда государство субсидирует кредиты на приобретение квартир в новостройках, поддержку получает и строительный сектор, и связанные с ним производства. «В условиях вторичного рынка "возврата" госсубсидий в экономику не будет», — предупреждают в ВТБ.

Выступая против расширения программы, в банке также отмечают, что в отдельных регионах России и для отдельных социальных групп льготные кредиты уже оформляются на покупку как первичного, так и вторичного жилья — речь идет в частности, о программе «Дальневосточной ипотеки» и ипотеке для семей с детьми. «Таким образом, задача по расширению доступности жилищных кредитов при необходимости сегодня решается точечно», — поясняется в заявлении.

В ВТБ предлагают просчитывать все последствия расширения и продления программы льготной ипотеки. «Рынок должен планомерно подойти к завершению госпрограммы, важно избежать резкого разрыва уровня процентных ставок и, как следствие, снижения уровня спроса на ипотеку у граждан России», — заключают в банке.

Распространить программу льготной ипотеки на вторичное жилье ранее в декабре предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что такая мера поможет восстановить рынок недвижимости, пострадавший из-за пандемии коронавируса.

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