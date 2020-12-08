В России предложили распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программу льготной ипотеки на вторичное жилье. По словам сенатора, такая мера поможет восстановить рынок, который пострадал из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

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Матвиенко рассказала о новой мере во время онлайн-заседания верхней палаты, которое было посвящено развитию финансового рынка. Она подчеркнула, что льготная ипотека оказалась эффективной и с экономической, и с социальной точки зрения. Сенатор привела в пример, что многие россияне улучшили таким способом жилищные условия, а строительные компании стали преодолевать негативные последствия, вызванные пандемией. Однако Матвиенко также обратила внимание на возможные последствия, отметив, что, несмотря на положительную динамику, «есть риск, что рост цен съедает эффект от субсидированной ставки».

Во время заседания спикер также рассказала о перспективах развития цифровой ипотеки. Матвиенко заявила, что Росреестру важно улучшить работу электронных закладных и «активнее продвигать запуск системы жилищных сбережений». По ее мнению, подобные меры смогут расширить долю тех, кто может купить жилье в ипотеку.

Программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых запустили в России в апреле 2020 года. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, по которому можно было приобрести жилье в новостройке. Изначально предполагалось, что программа будет работать до 1 ноября 2020 года, однако спустя полгода ее продлили до 1 июля 2021-го.

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