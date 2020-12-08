Россиян предупредили о росте цен на жилье из-за льготной ипотеки

Ажиотажный спрос на льготную ипотеку под 6,5 процента ведет к росту цен на жилье в отдельных российских регионах. В результате эффект от программы получают не столько граждане, сколько застройщики. Об этом предупредила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

Она подчеркнула, что льготная ипотека сыграла очень важную роль и помогла не допустить провала рынка в кризисный период. «Очень важно не потерять в гонке за цифрами роста реальную цель. Реальная цель какая у нас? Повышение доступности жилья для граждан», — отметила Набиуллина.

По словам главы регулятора, в России еще есть потенциал развития данного рынка, но при этом необходимо избежать пузыря. «Главное, конечно, рост ипотеки должен поддерживаться ростом доходов населения. Поэтому нам нужно избежать реальных рисков, прежде всего для граждан, а потом уже и для заемщиков и для банков», — заявила глава ЦБ.

На данный момент программу льготной ипотеки продлили до 1 июля 2021 года. На нее приходится более 90 процентов жилищных кредитов, которые граждане берут на покупку квартир в новостройках.

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