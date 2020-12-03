Россияне установили очередной ипотечный рекорд

Российские банки в октябре 2020-го в очередной раз выдали рекордное количество ипотечных кредитов — 182 тысячи. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем выдачи вырос на 59 процентов, говорится в материалах «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), предоставленных «Ленте.ру».

Предыдущий рекорд на ипотечном рынке был установлен в сентябре 2020-го — тогда россияне оформили 180 тысяч кредитов на приобретение жилья. Всего за десять месяцев текущего года банки выдали 1,24 миллиона ипотечных займов, подсчитали в ОКБ, — ровно на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.

«Несмотря на резкое падение ипотечного кредитования во время первой волны коронавируса, за десять месяцев этого года банки выдали больше ипотечных кредитов, чем за весь 2019 год, — отмечают аналитики. — Октябрь должен был стать последним месяцем, когда можно было получить льготную ипотеку на новостройки. Поэтому некоторые заемщики, еще не зная о намерении правительства продлить программу, в спешке завершали оформление сделок, чтобы получить заем по низкой ставке. Это повлияло на количество выданных в этом месяце ипотечных кредитов».

Ранее, в ноябре, был обозначен срок сокращения спроса на жилье в России: по мнению аналитиков, интерес к приобретению квартир существенно снизится ко второму кварталу 2021 года.

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