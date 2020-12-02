Размер ипотеки в России установил новый рекорд

В октябре 2020-го средний размер выданных ипотечных кредитов в России установил новый рекорд, составив 2,75 миллиона рублей. По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года сумма ипотеки увеличилась на 13 процентов, свидетельствуют данные «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), предоставленные «Ленте.ру».

По информации НБКИ, в октябре самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам жилищного кредитования был отмечен в Москве (5,78 миллиона рублей), Московской области (4,48 миллиона), Санкт-Петербурге (3,43 миллиона), а также в Приморском крае (3,28 миллиона) и Ленинградской области (3,01 миллиона рублей).

«Снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы», — поясняют аналитики.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале объем досрочно погашенных ипотечных ссуд достиг 524,8 миллиарда рублей, что является рекордным квартальным показателем для российского рынка. В июле-сентябре объем закрытых раньше срока кредитов на 82,2 процента превысил показатель аналогичного периода 2019 года, а по сравнению со вторым кварталом 2020-го этот показатель увеличился почти в полтора раза.

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