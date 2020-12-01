ВТБ снизил ставки по ипотеке

ВТБ снижает ставку по ипотеке, оформляемой онлайн. При подаче заявки через сайт российского банка ставка сокращается на 0,3 процентного пункта. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

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Новые условия доступны тем, кто покупает квартиру в новостройке, на вторичном рынке и при рефинансировании ипотеки другого банка. Подача документов осуществляется онлайн через личный кабинет заемщика. Ставка по кредиту — от 8,1 процента при покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке и от 8 процентов — при рефинансировании.

В банке отмечают, что онлайн-оформление ипотеки более безопасно для заемщиков. Предложение действует в рамках программ «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Строящееся жилье» и «Ипотека. Рефинансирование».

По оценке ВТБ, рынок ипотеки в России в этом году вырастет примерно на четверть, до рекордных 3,6 триллиона рублей.

Ранее, в ноябре, россиян предупредили о росте ставок по ипотеке. До конца 2020 года средняя ставка по жилищным кредитам в может увеличиться до 7,5 процента, а в первом квартале 2021-го — до 7,7 процента, заявили эксперты.

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