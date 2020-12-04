Россияне заявили о готовности брать кредиты на ипотеку

Около четверти россиян, планирующих взять ипотеку, рассматривают возможность формирования первоначального взноса за счет потребительского кредита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником24».

Как показал проведенный порталом опрос, 25 процентов собираются влезать в долги ради ипотеки, 10 процентов заявили, что такая схема имеет право на существование, 65 процентов категорически не готовы брать потребительский кредит на первоначальный взнос.

Аналитики выяснили, что россияне стали больше интересоваться ипотекой после запуска госпрограммы кредитования под 6,5 процента годовых. При этом порядка 50 процентов граждан отметили, что не имеют средств не только для покупки, но и для внесения первоначального взноса. Из них примерно половина могут закрыть эту потребность за счет продажи текущего жилья или за счет различных выплат (в основном, за счет материнского капитала).

Фактически оформляют кредит на первый взнос по ипотеке лишь 6 процентов заемщиков, показало исследование. Но за пять лет этот показатель вырос более чем в полтора раза. Глава бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин заявил ТАСС, что использование заемных средств в качестве источника первоначального взноса по ипотеке — крайне негативный сценарий. В таком случае риск выхода на просрочку увеличивается более чем в два раза.

В ноябре россиян предупредили о росте ставок по ипотеке. До конца 2020 года средняя ставка по жилищным кредитам в может увеличиться до 7,5 процента, а в первом квартале 2021-го — до 7,7 процента, заявили эксперты.

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