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Взявшим ипотеку россиянам предрекли трудности

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Россияне, оформившие ипотеку на волне ажиотажного спрос на жилье, могут столкнуться с финансовыми трудностями в обозримом будущем. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.

Гражданам, которые необдуманно взяли ипотеку, «придется испить горькую чашу буквально через один-два года, потому что кредит надо обслуживать и гасить», предрек эксперт. Он попросил людей тщательно оценивать свои возможности, «не поддаваясь на эмоциональные провокации и эмоциональные тренды». «Взвешивать надо тщательно, особенно в текущих условиях неопределенности, когда не понятно, что у нас будет дальше», — подчеркнул Самойлов.

Он отметил, что в 2020 году спрос на недвижимость резко вырос по ряду причин — из-за общей неопределенности, снижения ставок по ипотеке, падения курса рубля. Недвижимость — это всегда «самый надежный способ сохранения ресурсов», пояснил эксперт.

Ранее в декабре стало известно, что около четверти россиян, планирующих взять ипотеку, рассматривают возможность формирования первоначального взноса за счет потребительского кредита. Для таких заемщиков риск выхода на просрочку увеличивается более чем в два раза.

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