Россиянам помогут быстрее покинуть опасное жилье

Мишустин призвал выделить средства на ускорение программы по расселению аварийного жилья

Правительство России выделит 20 миллиардов рублей для ускорения программы расселения аварийного жилищного фонда. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина 17 августа призвал направить средства на достройку новых домов в регионах, сообщает ТАСС.

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Мишустин подчеркнул, что дополнительное финансирование в ближайшие два года позволит завершить работы по программе раньше установленных сроков. Из 20 миллиардов рублей 13 пойдут на то, чтобы помочь людям быстрее покинуть небезопасное из-за высокого износа жилье и заехать в новые квартиры.

«О готовности построить более 40 важных инфраструктурных объектов раньше установленных сроков заявили 14 регионов, еще ряд субъектов приступят к ускоренному расселению граждан из аварийного жилфонда», — отметил глава кабмина.

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что на ускорение ввода в эксплуатацию 42 объектов капитального строительства деньги планируется взять из резервного фонда кабмина.

В июне было объявлено о новом механизме обеспечения россиян жильем. Инвалидам, людям из аварийных домов, а также другим категориям граждан, нуждающимся в квартире, государство будет предоставлять нераспроданную недвижимость в проблемных домах, которые возводились недобросовестными застройщиками, но были сданы.