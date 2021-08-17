В России продлят «Семейную ипотеку»

В России решили продлить действие льготной программы «Семейная ипотека» до конца 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Материалы по теме «Рост цен не прекратится» В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры? Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений

Премьер-министр подчеркнул, что действие программы должно было закончиться через полтора года, однако ее решили продлить. Ей смогут воспользоваться родители «не только двух и более детей, а уже при рождении первенца». В этот период будет действовать льготная ставка в 6 процентов годовых. Семьи смогут купит квартиру или построить частный дом.

Для обеспечения программы, правительство также увеличит лимит средств на выдачу кредитов 1,7 триллиона рублей. По словам Мишустина, мера поможет молодым родителям обзавестись жильем, а также поспособствует укреплению спроса на товары и услуги, включая строительные материалы, мебель и «разные полезные мелочи».

В июле 2021 года «Семейную ипотеку» решили продлить на год — до 1 июля 2022 года. Ей могли воспользоваться семьи при условии, что ребенок был рожден после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита была ограничена: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составила 12 миллионов рублей, для других регионов — 6 миллионов рублей.