Аналитики назвали альтернативы льготной ипотеке в Москве. Среди них указаны расширенная программа семейной ипотеки, совместное субсидирование ставок от банков и застройщиков или покупка жилья на вторичном рынке, пишет РИА Новости.

Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко отметил, что в новостройках москвичи могут приобрести квартиру по программам семейной ипотеки. Он напомнил, что такой вариант теперь доступен семьям и с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года под 6 процентов годовых на сумму не более 12 миллионов рублей.

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«Распространение семейной ипотеки на семьи с одним ребенком существенно расширит круг тех, кто сможет ей воспользоваться, но в полной мере заменить по масштабам льготную ипотеку с прежними условиями она не может, так как носит все-таки адресный характер», — поддержал мнение коллеги руководитель аналитического центра компании «Циан» Алексей Попов.

Оба специалиста пришли к выводу, что альтернативой льготной ипотеке может стать покупка недвижимости в новостройке по программам субсидирования ставок, которые реализуют банки и застройщики.

Попов не исключил, что во втором полугодье 2021 года произойдет снижение спроса на первичном рынке, вследствие чего появятся новые программы лояльности, например, скидки к праздникам. Городейко заключил, что можно рассматривать и вторичное жилье, где рост цен заметно ниже.

Ранее стало известно, что некоторые банки решили не повышать ставку по ипотеке до установленных государством семи процентов. В Промсвязьбанке отметили, что в настоящее время ставка не будет расти, а дальнейшие решения зависят от развития ситуации на ипотечном рынке. Также сохраняют процент ниже семи Райффайзенбанк, Росбанк, «Открытие», «Зенит» и «Дом.РФ». https://lenta.ru/news/2021/07/07/banki_ipoteka/

