Россиян предупредили о риске лишиться ипотеки из-за сдачи жилья в аренду

Россиянине, не согласовавшие с банком сдачу ипотечного жилья в аренду, могут лишиться ипотеки, предупредил партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе в беседе с «Российской газетой».

Однако, по словам эксперта, такой риск есть в случае, если покупатель наработал большие долги по кредиту. Тогда это может быть дополнительным основанием для того, чтобы расторгнуть договор и изъять квартиру.

Если же проблем по выплате кредитор не имеет, то вряд ли несогласованная аренда будет иметь тяжелые последствия. При этом согласование прописано в ипотечном договоре, и как правило банки не против сдачи ипотечного жилья в аренду, заключил специалист.

Ранее частнопрактикующий риелтор Олеся Анисимова заявила, что опечатка в договоре купли-продажи может привести к тому, что покупатель лишится квартиры. По ее словам, чаще всего неверно пишут фамилию продавца или делают ошибки в кадастровом номере, номере дома, сумме стоимости. Но могут перепутать также год сооружения дома, реквизиты. Ошибки в документах нужно обязательно исправлять, подчеркнула риелтор. Если ошибки, не касающиеся прав на квартиру, были обнаружены в Росреестре, то сотрудники ведомства сами все исправят.