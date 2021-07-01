Россиянам раскрыли простейший способ лишиться квартиры

Опечатка в договоре купли-продажи может привести к тому, что покупатель лишится квартиры. Этот простейший способ утраты жилья в своем Instagram-аккаунте раскрыла частнопрактикующий риелтор Олеся Анисимова.

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«В документах на недвижимость, как и в любых других, могут быть ошибки, — написала специалист. — Чаще всего неверно пишут фамилию продавца или делают ошибки в кадастровом номере, номере дома, сумме стоимости. Но могут перепутать также год сооружения дома, реквизиты. Ошибку может допустить как инженер БТИ (бюро технической инвентаризации — прим. «Ленты.ру»), так и нотариус и даже суд».



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По словам Анисимовой, иногда ошибки переходят в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Их делят на два вида: технические и реестровые. «Первые допускаются как работниками Росреестра, так и другими людьми, например, нотариусом или участниками сделки, — пояснила эксперт. — Реестровые ошибки попадают в ЕГРН из документов, переданных в порядке межведомственного взаимодействия. Это может быть неверная информация, изложенная в межевом или техническом плане, или же ошибка в акте обследования. Реестровые ошибки положено исправлять в течение пяти рабочих дней. Основанием для этого являются документы об ошибке. Также может быть судебное решение по этому вопросу».

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Ошибки в документах нужно обязательно исправлять, подчеркнула риелтор. «Даже малейшая неточность помешает продать жилье быстро. Если же квартира ипотечная, то банк просто не одобрит сделку. Иногда ошибки влияют на регистрацию прав на имущество. Могут затрагиваться права наследников. Ошибка может оказаться вовсе не ошибкой, а намеренным дополнением, сделанным с целью лишить кого-то имущества», — предупредила специалист.

Если ошибки, не касающиеся прав на квартиру, были обнаружены в Росреестре, то сотрудники ведомства сами все исправят, пообещала Анисимова. Если недочет обнаружен собственником, он имеет право подать заявление об исправлении — обычно это делают через многофункциональный центр (МФЦ).

«Если проблема возникла в документах до их сдачи в Росреестр, то следует исправить ошибки в нужных инстанциях и снова подать документы. Это повлечет за собой изменение в ЕГРН, соответственно, нужно будет уплатить госпошлину», — заключила эксперт.

Ранее россиянам назвали идеальный способ защиты от квартирных мошенников — следует наложить запрет на регистрационные действия со своим недвижимым имуществом в Росреестре. После наложения запрета сделку купли-продажи квартиры никто не сможет зарегистрировать без письменного согласия собственника на ее совершение.

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