Россиян предостерегли от сдачи в аренду ипотечных квартир

Ипотечная квартира — это залоговая недвижимость. Именно поэтому при сдаче такого жилья в аренду могут возникнуть сложности, предостерегла заемщиков частнопрактикующий риелтор Олеся Анисимова. Соответствующая публикация размещена в Instagram-аккаунте специалиста.

Материалы по теме Теперь дороже. Россиян оставят без льготной ипотеки. Что будет с ценами на жилье? «Многие уезжают, студентов нет» В России обвалился спрос на съемное жилье. Ждать ли резкого снижения цен?

По словам Анисимовой, в первую очередь запрещена сдача в аренду залоговой квартиры без заключения договора. Нарушение этого правила может повлечь за собой административную ответственность. «Если вскроется , что вы сдаете залоговую квартиру без заключения договора, банк получит основание истребовать сумму кредита досрочно», — отметила риелтор. И если это требование не выполнить вовремя, то залогового имущества можно лишиться в судебном порядке.

Банки имеют право проверять, сдается ли ипотечная квартира в аренду, предупредила эксперт. «Важно! В кредитном договоре может прописываться запрет на аренду. Хорошо изучите бумаги, чтобы не совершить ошибку», — посоветовала Анисимова.

⠀

Если такой запрет есть в договоре, риелтор рекомендовала получить согласие банка или хотя бы уведомить его о намерении сдать недвижимость в аренду. «Согласие хорошо бы получить даже в случае, если прямого запрета на это нет, — подчеркнула эксперт. — В договоре аренды обязательно указывается, что квартира находится в залоге. Лучше всего заключать сделку на год. Обычно банки устраивает такой короткий срок. Не забывайте вовремя платить с аренды налоги, и все будет хорошо».

Ранее эксперты признали аренду жилья в России выгоднее покупки в ипотеку. По их данным, в феврале-апреле 2021-го в 11 из 15 российских городов с населением более миллиона человек ставки долгосрочной аренды жилья снизились, в некоторых — весьма значительно. Средний размер ежемесячного платежа по ипотеке между тем непрерывно растет с июля 2020 года.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru