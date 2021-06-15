Россиянам отсоветовали приобретать продаваемые по доверенности квартиры

Покупка квартиры по доверенности всегда рискованна, заявили эксперты, опрошенные «Аргументами и фактами». По их словам, продавец в таком случае может не отдавать отчет своим действиям — быть ограниченно дееспособным или находиться под влиянием мошенников.

Специалисты отсоветовали россиянам приобретать такое жилье. Распространены ситуации, когда риелторы продают квартиры по доверенности в сговоре с собственниками, стоящими на учете в психоневрологических диспансерах (ПНД). После передачи денег за объект сделка оспаривается, суд встает на сторону недееспособного собственника. Ему возвращают квартиру, в то время как деньги покупателям удается вернуть далеко не всегда, рассказали юристы.

Зачастую доверенность на продажу жилья подписывается обманом, когда собственника уговаривают под различными предлогами, отметили эксперты, например, якобы дают подписать договор аренды квартиры. Кроме того, порой доверенность выдают пожилые люди — они могут умереть за время продажи объекта недвижимости, и тогда на имущество будут претендовать наследники.

Самая банальная ситуация: собственник потерял паспорт, его нашли аферисты, подобрали похожего человека, он сходил к нотариусу и выписал доверенность на продажу квартиры. Суд такую сделку отменит, предупредили эксперты. Они также сообщили, что в доверенности невозможно прописать все условия договора купли-продажи квартиры и это впоследствии может стать причиной для признания договора недействительным.

Если квартира, продаваемая по доверенности, все же очень понравилась, необходимо созвониться с владельцем по видеосвязи, перечислять деньги исключительно на расчетный счет собственника (без использования банковских ячеек, без передачи суммы доверенному лицу). Также стоит привлечь нотариуса, который дополнительно проверит юридическую чистоту квартиры и сделки, заключили юристы.

Ранее россиянам отсоветовали заключать сделки с недвижимостью в простой письменной форме. Не заверенный нотариусом договор купли-продажи жилья может быть спокойно обжалован в суде, заявили эксперты.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru