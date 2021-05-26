Россиянам отсоветовали заключать простые сделки с недвижимостью

При заключении сделки с недвижимостью в простой письменной форме вся ответственность за ее правовые последствия ложится на стороны договора. Не заверенный нотариусом договор может быть спокойно обжалован в суде, заявили эксперты, опрошенные РИА Новости.

Юристы отсоветовали россиянам заключать сделки с жильем в простой письменной форме — несмотря на то, что подача таких договоров купли-продажи квартир на государственную регистрацию возможна. Нотариальное удостоверение сделок требуется только при продаже долей в праве общей собственности, при распоряжении имуществом опекуном, при отчуждении жилья, принадлежащего несовершеннолетнему, и в ряде других ситуаций.

«Во всех остальных случаях договор квартиры может заключаться в простой письменной̆ форме, (...) но нужно понимать, что в этом случае стороны не застрахованы ни от чего», — предупредил адвокат Илья Прокофьев. По его словам, простой договор в дальнейшем может быть оспорен — например, если одна из сторон сделки заявит, что не понимала значения своих действий.

Нотариус Александр Сагин, в свою очередь, заявил, что именно сделки без участия нотариуса чаще всего приводят к судебным разбирательствам. Сотрудники многофункциональных центров не обязаны проверять юридическую чистоту сделки, пояснил он. «Никто не отвечает за детальную правовую экспертизу и не проверяет, понимает ли человек, что подписывает», — подчеркнул эксперт.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться унаследованных квартир. По словам юристов, наследники первой очереди могут потерять жилье, на которое имели право, если не предпримут формальных действий по принятию наследства. Его нужно принять в течение шести месяцев со дня открытия.

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