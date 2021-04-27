Россиянам назвали способ выселить соседей

Выселить соседей из их собственной квартиры или помещения, занимаемого по договору социального найма, можно за систематические нарушения прав и законных интересов других жителей дома и за действия, способствующие разрушению жилища. Об этом РИА Новости рассказала юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова.

Эксперт назвала способ избавиться от нерадивых соседей — нужно подать на них в суд, при этом необходимо доказать, что нарушения происходили регулярно. Кроме того, придется подтвердить, что ситуацию пытались урегулировать мирно. Юрист привела примеры нарушений — это шум, хулиганские действия со стороны соседей, несоблюдение правил содержания домашних животных и игра на музыкальных инструментах ночью.

Также россияне вправе пожаловаться на то, соседи допускают разрушение дома, например, сделали перепланировку без разрешения или не следят за состоянием электропроводки. Нанимателя из его семью можно выселить из квартиры и за неоплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). У собственника отобрать жилье по такой причине гораздо сложнее, отметила специалист.

Ранее были названы семь основных причин, по которым суды отбирают недвижимость у новоселов. Как отметили эксперты, в России опасно покупать около 9 процентов квартир, выставленных на продажу. Сделка с юридически грязным жильем может сорваться на этапе регистрации, а может быть проведена, но в таком случае покупатель рискует лишиться и квартиры, и денег в дальнейшем.

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