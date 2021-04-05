Россиян предупредили о риске лишиться квартиры по семи основным причинам

В России опасно покупать около 9 процентов квартир, выставленных на продажу. Сделка с юридически грязным жильем может сорваться на этапе регистрации, а может быть проведена, но в таком случае покупатель рискует лишиться и квартиры, и денег в дальнейшем. Семь основных причин, по которым суды отбирают недвижимость у новоселов, для «Комсомольской правды» перечислили эксперты портала Dominfo.ru.

Первая причина — купленная квартира оказалась в залоге, либо на нее наложен арест (в эту категорию попадают 46 процентов юридически грязных объектов). Сделку с подобным жильем не зарегистрирует Росреестр, но покупатели порой торопятся передать деньги продавцам. Право собственности на квартиру возникает именно после регистрации сделки в Росреестре, а не после подписания договора купли-продажи, предупреждают специалисты.

Второй повод внезапно лишиться прав на новое жилье — купить объект у продавца, имеющего большие долги. Сделка может быть оспорена, а покупатель пополнит длинный список физических и юридических лиц, имеющих финансовые претензии к недобросовестному продавцу.

Третий вариант — квартира, купленная на материнский капитал, продана без выделения доли детям. Такую сделку может ликвидировать по суду опека — в связи с нарушением родителями правил использования маткапитала. Четвертая причина, по которой граждан лишают новых квартир, — продавец оказывается банкротом или находится в процессе банкротства. Распродавать имущество он не имеет права.

Пятое место в списке занимают наследственные споры. Жилье, которое было получено по наследству, особенно недавно, — это априори рисковая покупка. Кроме того, покупатель может потерять новую квартиру, если ее продали без согласия второго супруга. Наконец, опасно приобретать жилье, по которому идут или шли судебные споры.

Ранее россиянам назвали идеальный способ защиты от квартирных мошенников — следует наложить запрет на регистрационные действия со своим недвижимым имуществом в Росреестре. После наложения запрета сделку купли-продажи квартиры никто не сможет зарегистрировать без письменного согласия собственника на ее совершение.

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