Россиянка лишилась квартиры из-за кредита на похороны

В Екатеринбурге пенсионерка взяла кредит, чтобы похоронить сына, не справилась с долговой нагрузкой и из-за этого лишилась жилья, сообщает портал E1.RU. Предположительно, женщину обманули недобросовестные кредиторы.

У сына россиянки была эпилепсия и проблемы с почками. Когда он умер, пенсионерка пошла в микрофинансовую организацию, чтобы оплатить похороны — она хотела занять 100 тысяч рублей. Женщине заявили, что минимальная сумма займа — 500 тысяч рублей. Кредит якобы выдали под 14 процентов, а в документах прописали 54 процента годовых.

Россиянка утверждает, что 500 тысяч ей никто так и не дал — она получила 100 тысяч. Суд с кредитором женщина проиграла. «Суд решил, что я должна 700 тысяч рублей, так написали они. Им нужна квартира, они ее выставляют на торги за 2,5 миллиона. А у меня трехкомнатная квартира в центре», — сообщила пенсионерка.

В решении суда, которое есть в распоряжении E1.RU, написано, что женщина должна выплатить организации сумму долга и проценты за пользование кредитом (исходя из расчета 54 процента годовых). Ее квартира на улице Челюскинцев действительно выставлена на публичные торги.

Ранее в марте сообщалось о россиянине, который сдал квартиру в аренду и внезапно узнал о ее продаже. Объект недвижимости по поддельным документам реализовал квартиросъемщик. На квартиру молодого человека наложили арест. Вернут ли ему жилье, решит суд.

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