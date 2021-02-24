Сроки продажи квартир в Москве резко сократились

За год средний срок продажи готовых квартир в Москве сократился на 22 процента: в начале 2020-го он составлял 151 день, а в феврале 2021-го — 118 дней. Об этом свидетельствуют материалы, предоставленные «Ленте.ру» агентством «ИНКОМ-Недвижимость».

По данным аналитиков, наиболее резко за последний год уменьшились сроки реализации квартир в трех округах — Северо-Западном, Восточном и Южном. «В нынешнем году на вторичном рынке жилья столицы не ожидается столь значительной активизации покупателей, как во второй половине 2020-го. Поэтому весьма маловероятно, что сроки реализации квартир будут и дальше уменьшаться столь же скорыми темпами», — отмечают специалисты.

Они подсчитали: за год особенно заметно сократился период реализации малокомнатных лотов. Так, если в начале 2020-го средний срок экспозиции «однушки» на вторичном рынке старой Москвы составлял 116 дней, то к нынешнему моменту он понизился на 25 процентов, до 87 дней. В категории двухкомнатных квартир за тот же период данный показатель уменьшился на 29 процентов, со 159 дней до 113 дней, в сегменте трехкомнатных объектов — на 14 процентов, со 167 до 143 дней. И лишь в сегменте четырех- и многокомнатных квартир средний срок экспозиции за год практически не изменился — 186 дней против 188 дней.

Ранее, в январе, была названа минимальная для покупки квартиры в Москве зарплата — 60 тысяч рублей в месяц. По словам представителя одного из российских банков, приобретение жилья в столице при таком уровне заработка стало возможным после запуска программы льготной ипотеки.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru