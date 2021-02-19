Полицейских заподозрили в аферах с квартирами в Москве

Двух московских участковых заподозрили в аферах с квартирами умершего жителя столицы. Предположительно, они похитили принадлежавшие москвичу жилые помещения в домах на улицах Новочеремушкинской и Интернациональной, сообщает «Московский комсомолец».

Как стало известно изданию, на днях в полицию обратился некий мужчина — он выразил желание рассказать о квартирных махинациях, совершенных в 2019 году. Речь шла о хищении двух двухкомнатных квартир, которые принадлежали москвичу 1976 года рождения. Его мумифицированное тело обнаружили в квартире на Новочеремушкинской улице летом 2019-го. Известно, что мужчина употреблял алкоголь и ни с кем не общался.

Вскоре две квартиры погибшего были проданы при подозрительных обстоятельствах. Явившийся в полицию мужчина сообщил, что сотрудники из отдела полиции по району Черемушки передали ему паспорт скончавшегося собственника, в который была вклеена другая фотография. Использовав этот документ, сообщник полицейских успешно продал две квартиры за 16 миллионов рублей. Покупателем выступил бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции. Экс-полицейский через два месяца перепродал оба помещения.

Следователям предстоит выяснить, каким именно образом удалось реализовать чужую недвижимость. Фигурантами уголовного дела о мошенничестве стали двое действующих участковых, один бывший сотрудник полиции и два гражданских лица. Как пояснил «Московскому комсомольцу» адвокат одного из участковых, его подзащитный проходит по делу в статусе подозреваемого, но настаивает на своей невиновности.

Ранее в феврале сообщалось, что внучку испанских коммунистов хотели похитить ради квартиры в Москве. Сотрудники полиции узнали о готовящемся похищении и задержали организаторов при передаче денег и ключей от квартиры.

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