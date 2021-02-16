Внучку испанских коммунистов захотели похитить ради квартиры в Москве

Злоумышленница вместе со своим знакомым мужчиной попала под суд после того, как захотела организовать похищение своей пожилой родственницы, которой принадлежит квартира в Москве. Пенсионерка по имени Кармен является внучкой испанских коммунистов, которые в 1930-х годах уехали из Европы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Инцидент произошел в январе 2020 года. Тогда правоохранительным органам удалось выяснить, что россиянка решила похитить родственницу и удерживать ее, а за это время переоформить ее квартиру, находящуюся на Кленовом бульваре, на другого владельца и продать. После оформления сделки женщина планировала отпустить пенсионерку.

По данным следствия, злоумышленница попросила своего приятеля найти исполнителя для похищения и выделила для этого 75 тысяч рублей. Часть средств помощник потратил на покупку лекарств для владелицы жилья. Сотрудники полиции узнали о готовящемся похищении и задержали организаторов при передаче денег и ключей от квартиры. Оказалось, что хозяйка давно знала злоумышленницу. Женщины часто приходили друг к другу в гости.

Во время разбирательств организаторы похищения признали свою вину. Мужчина получил наказание в виде тюремного заключения на пять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Что касается женщины, то суд принял во внимание, что она была лишена родительских прав на двоих детей, а на данный момент одна воспитывает третьего ребенка. В итоге ее приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.

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