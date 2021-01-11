Россияне похитили пенсионера и заставили его продать квартиру

Трое россиян похитили 70-летнего пенсионера, проживающего в Коминтерновском районе Воронежа, и заставили его продать свою двухкомнатную квартиру, а также предоставить всю информацию о банковских счетах. Чтобы добиться своего, вымогатели угрожали мужчине и избивали его. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как сообщили в Следственном комитете, двое мужчин 33 и 34 лет ворвались в квартиру пенсионера и насильно увезли его к одному из злоумышленников, где их ждала сообщница. Она приглядывала за пострадавшим, чтобы пенсионер не сбежал. Мужчину избивали, угрожали ему, в результате чего тот продал свою «двушку», а вырученные два миллиона рублей отдал бандитам.

Также россияне заставили пенсионера подписать доверенность на имя одного из вымогателей. Благодаря этому им удалось снять со счета пострадавшего 121 тысячу рублей.

Мужчину спасла племянница, которая заявила в полицию о похищении родственника. Сотрудники правоохранительных органов задержали банду, теперь ее членам вменяют похищение человека группой лиц из корыстных побуждений, вымогательство с применением насилия в целях получения имущества в крупном размере и незаконное проникновение в жилище. Дело передано в суд.

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