Раскрыта популярная схема хищения квартир у российских пенсионеров

Российские пенсионеры зачастую лишаются квартир, когда обращаются к недобросовестным кредиторам. О популярной схеме обмана пожилых граждан РИА Новости рассказал заместитель руководителя юридического департамента компании «Этажи» Никита Пилюгин.

По словам эксперта, мошенники активно пользуются тяжелым финансовым положением пенсионеров и похищают у них квартиры, прикрываясь желанием помочь. В частности, они подсовывают на подпись договор купли-продажи недвижимости. «Это может произойти под любым предлогом, в том числе пожилому человеку могут предложить расписаться, например, за выдачу символической суммы денег», — пояснил Пилюгин.

Такой договор нельзя зарегистрировать без присутствия собственника в многофункциональном центре (МФЦ), но аферисты могут под очередным «благородным» предлогом заставить оформить доверенность. Также они могут просто потребовать исполнения и регистрации договора. Специалист раскрыл еще одну распространенную схему обмана — когда вместо договора займа пенсионер подписывает договор купли-продажи жилья. Кроме того, аферисты могут под разными предлогами выманить у пенсионера документы на квартиру и в дальнейшем подделать их, чтобы реализовать недвижимость стороннему лицу.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2020-го в России резко выросло количество преступлений, связанных с недвижимостью. Большинство афер совершается на вторичном рынке жилья — даже в период пандемии коронавируса их число увеличилось на 56 процентов в сравнении с показателем за весь 2019 год.

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