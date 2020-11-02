Дом
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Доллар пробил отметку в 80 рублей
Актера из «Джобс: Империя соблазна» и «2012» застрелили в США
В России поддержали законопроект об изъятии детей из семьи за 24 часа
У генерала конфискуют торговый центр за махинации на космодроме Восточный
Пентагон тайно принял новые меры для противостояния Китаю и России
Девушка-боец ММА показала фото топлес и восхитила фанатов
Героически спасший жизни 469 пассажиров пилот потерял работу из-за коронавируса
Ученый спрогнозировал спад эпидемии COVID-19 в России
В России не нашли денег на «Прорыв»
Новости партнеров

Раскрыта популярная схема хищения квартир у российских пенсионеров

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Российские пенсионеры зачастую лишаются квартир, когда обращаются к недобросовестным кредиторам. О популярной схеме обмана пожилых граждан РИА Новости рассказал заместитель руководителя юридического департамента компании «Этажи» Никита Пилюгин.

По словам эксперта, мошенники активно пользуются тяжелым финансовым положением пенсионеров и похищают у них квартиры, прикрываясь желанием помочь. В частности, они подсовывают на подпись договор купли-продажи недвижимости. «Это может произойти под любым предлогом, в том числе пожилому человеку могут предложить расписаться, например, за выдачу символической суммы денег», — пояснил Пилюгин.

Такой договор нельзя зарегистрировать без присутствия собственника в многофункциональном центре (МФЦ), но аферисты могут под очередным «благородным» предлогом заставить оформить доверенность. Также они могут просто потребовать исполнения и регистрации договора. Специалист раскрыл еще одну распространенную схему обмана — когда вместо договора займа пенсионер подписывает договор купли-продажи жилья. Кроме того, аферисты могут под разными предлогами выманить у пенсионера документы на квартиру и в дальнейшем подделать их, чтобы реализовать недвижимость стороннему лицу.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2020-го в России резко выросло количество преступлений, связанных с недвижимостью. Большинство афер совершается на вторичном рынке жилья — даже в период пандемии коронавируса их число увеличилось на 56 процентов в сравнении с показателем за весь 2019 год.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Обвиняемую в хищении квартир Баталова Дрожжину избили в подьезде
Дрожжина и Цивин захотели вернуть квартиры семьи Алексея Баталова
Мошенники начали обманывать россиян по-новому
Срочно захотевшая в Сочи россиянка раскрыла схему махинаций при оплате поездки
Другие материалы рубрики
Дом00:0122 октября

Соседский союз

Коммунальные квартиры вновь популярны в Москве. Почему люди хотят жить по-советски?
07:25Сегодня

К борьбе с борщевиком в России привлекут дроны

06:4331 октября

Итальянская деревня решила платить за переезд новым жителям

23:4630 октября

Россиянин ради забавы спалил дом соседа

Дом00:0315 октября

«Я была уверена, что там живет шваль»

Мать-одиночка о том, как самой купить жилье в России и не сойти с ума
19:4430 октября

Россиянин украл дверь квартиры ради жены и попал под суд

18:0230 октября

Названы счастливые номера для квартир

17:3330 октября

Размер ипотеки в России вышел на рекордные значения

Дом00:03 6 октября

Набрали по мелочи

Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
16:2130 октября

Названы найденные в российской канализации необычные предметы

14:1730 октября

Стены в российском доме проросли грибами

12:5830 октября

Российский священник отдал роскошный дом уголовникам

Россия
В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьную программу
«Мухаммед не отвечал на оскорбления оскорблениями»
Чем закончится противостояние Макрона и мусульман по всему миру?
Московских таксистов начали останавливать за отсутствие маски
Концерт памяти Дмитрия Когана прошел в онлайн-формате
«Вирус пришел и ведет себя как хозяин»
Поток пациентов и очереди в больницах: что российские врачи говорят о второй волне коронавируса
Глава Крыма прокомментировал слухи об отставке словами «сегодня не собирался»
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Где нужно носить маски и грозят ли россиянам штрафы?
Все материалы
Мир
Байден проведет канун выборов с женой и Леди Гагой
В США заявили о неспособности других стран повлиять на ход президентских выборов
Кризис веры
Макрон решил объявить войну радикальному исламу. На него и французов ополчился весь исламский мир
Советник Трампа извинился за интервью российскому СМИ
Серия вооруженных нападений произошла во Франции
Нападавшие выкрикивали «Аллаху акбар». Три человека погибли, один обезглавлен
В Германии ввели жесткий карантин
Разъединенные нации
ООН создавали ради всеобщего процветания. Почему она не смогла спасти мир от войн и кризисов?
Все материалы
Бывший СССР
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Все материалы
Экономика
Китайский конкурент «Яндекс.Такси» запустится в 15 городах
Слабый ток
 
Россияне перестали бояться увольнения
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
Вице-мэр Москвы Ефимов отметил рост мировой популярности шоколада из столицы
Фармацевтический холдинг АФК «Системы» презентовал лидерскую стратегию
Все материалы
Силовые структуры
Российский топ-менеджер совершил самоубийство
Россиянин изнасиловал насильника
«Я пришел в себя, когда закончил стрелять»
Год назад полицейский в Москве расстрелял своих коллег. Теперь он впервые рассказал о трагедии
Арестанты московского СИЗО выступили против работы с Ефремовым
«Палуба дымилась, как кратер вулкана»
65 лет назад произошла одна из самых страшных морских катастроф в СССР. Кто погубил «Новороссийск»?
Россиянину дали пожизненное за массовое убийство из ревности
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Apple продала миллиард iPhone
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
На угрожающем Земле астероиде заметили опасное явление
Microsoft признала новые проблемы Windows
Пуск «Вихря» с Ка-52 попал на видео
Все материалы
Спорт
Усик прокомментировал победу над 116-килограммовым британцем Чисорой
Нурмагомедов назвал Макрона тварью
Чемпион UFC обратился к мусульманам. Его поддержали больше миллиона человек
Проигравший Усику британец обесценил победу украинца
Оле-Гуннар СульшерШанс на камбэк
Суперматч МЮ — «Арсенал», битва «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» — главные интриги тура АПЛ
Главный тренер «Локомотива» обвинил команду в неуважении к чемпионату России
Усик победил 116-килограммового британца Чисору
Мир Хабиба
В Дагестане культ Нурмагомедова и единоборств. Чем живет родина непобежденного чемпиона UFC?
Все материалы
Культура
Лидером прошедших выходных в России и СНГ стали «Ведьмы» Роберта Земекиса
Мужикам тут не место
Полюбившая школьника учительница, пьющая стюардесса и монахини в лучших сериалах ноября
Певец Андрей Губин нашелся
Шон КоннериПоследний горец
Умер Шон Коннери. Он стал первым Джеймсом Бондом и настоящей легендой Голливуда
Беременная от шамана российская поэтесса попросила денег у поклонников
Добрались до мышей
Дети-грызуны и демоны в юбках: зачем режиссер «Назад в будущее» переснял страшную сказку о ведьмах
Российский музыкант умер во время выступления
Все материалы
Интернет и СМИ
Иранская газета вышла с карикатурой Макрона-дьявола на первой полосе
«Эпоха подошла к концу»
Интернет пытаются сделать самым безопасным местом в мире. Почему это так сложно?
Баста отреагировал на скандал в «Голосе» вокруг дочери ведущего Первого канала
«Ему надо лечиться»
Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?
Доктор Мясников усомнился в способности вакцины остановить коронавирус
Разделяй, не властвуй
WhatsApp и YouTube хотят отобрать у владельцев. Зачем это властям США и как поможет пользователям?
Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус
Все материалы
Ценности
Жену Эрдогана обвинили в любви к французской роскоши вопреки протесту мужа
В продаже появятся новые кроссовки Гоши Рубчинского
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Самая красивая женщина в мире поделилась снимком в кроп-топе наутро после сна
Не на шоу, а на смерть
Трупы и косынки российских бабушек: что происходило на Неделе моды в Токио
Беременная Эмили Ратаковски сфотографировалась в зеркало обнаженной
Охотник за удовольствиями
Малолетние наложницы и самый большой дворец на планете: роскошная жизнь султана Брунея
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Дети два года жили с разлагающимся трупом матери в доме
Назван единственный способ помирить принца Гарри и принца Уильяма
Принц Уильям переболел COVID-19
«Собирай манатки и езжай!»
История россиянки о переезде в Израиль практически бесплатно
Девушка похудела на 44 килограмма без походов в тренажерный зал
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Все материалы
Ferrari отсудила у своего клиента 300 тысяч евро за фотографии в Instagram
Да, так можно: на Porsche 911 по Золотому кольцу
Закрытые границы ни при чем — мы отправились в гастротур за фермерской едой. И заодно на штурманское
Названы регионы России с наибольшей долей китайских автомобилей
Лимузин президента: мы поездили на Aurus Senat
Видео: российский автомобиль за 18 миллионов — что получат первые покупатели?
Концерну Ford понадобилась помощь Volvo, чтобы избежать крупного штрафа
Лучшее автомобильное видео октября 2020
509 км/ч на автомобиле, краш-тест машинок Lego и Pacman на Катерпиллерах
Линейка Porsche пополнится шестью новинками в 2021 году
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Нацпроекты
Россияне начали активно жениться после 60 лет
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
Российским студентам захотели поднять стипендии
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
Российский регион закупит 25 тысяч подарков для новорожденных
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Направление «Чистая вода» перейдет из экологического нацпроекта в жилищный
Все материалы