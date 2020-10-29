Обвиняемую в хищении квартир Баталова Дрожжину избили в подьезде

Артистку Наталью Дрожжину, обвиняемую в хищении квартир актера Алексея Баталова, избили в подъезде. Об этом в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» сообщила ее представительница Наталья Румянцева. Запись передачи опубликована на сайте телеканала «Россия 1».

По ее словам, инцидент произошел незадолго до судебного заседания, после которого актрису посадили под домашний арест. Румянцева заявила, что агрессивное нападение совершили неизвестные лица, а адвокат Дрожжиной Анатолий Кучерена подтвердил, что после того случая на теле его подзащитной было обнаружено множество синяков.

Вдова Баталова рассказала о предполагаемом хищении квартир в минувшем сентябре. Она и ее дочь обвинили в мошенничестве Дрожжину и Цивина — они, согласно утверждениям пострадавших, обманом заполучили долю в четырехкомнатной квартире, мастерскую актера, две квартиры, одна из которых находится в Москве на Кутузовском проспекте, а также лежавшие на счету денежные средства.