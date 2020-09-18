Российских пенсионеров потеряли в куче мусора

На протяжении нескольких дней в Купчино (район Санкт-Петербурга) спасатели пытались найти пожилую семейную пару, которую потеряли в заваленной мусором квартире. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

В аккаунте издания появилось видео, снятое из подъезда, где располагается жилплощадь российских пенсионеров. На нем видно, что спасатели безуспешно пытаются попасть в квартиру, которая завалена кучей мусора от пола до потолка. Часть вещей, которую успели вытащить, заняла несколько пролетов лестничной клетки.

Оказалось, что поиски начались благодаря соседям пары. Они почувствовали, что из квартиры пенсионеров идет неприятный запах и обратились в полицию. По сообщению «Комсомольской правды», спасателям удалось разобрать завалы мусора и проникнуть в квартиру. Однако пенсионеров там не нашли. На данный момент неизвестно, где находятся пожилые супруги.

В начале сентября 2020 года арендаторов одной из квартир в Магнитогорске Челябинской области выселили на улицу. Они завалили жилплощадь хламом и завели около 20 кошек и собаку. Процесс выселения растянулся на несколько месяцев, так как хозяева не могли попасть в квартиру. В итоге вывоз вещей, для которого понадобились три грузовые машины, продолжался 15 часов.

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