Жильцы использовали дом в качестве помойки

Уборщики расчистили дом, который жильцы использовали в качестве одной большой помойки. По словам работников, это был худший дом, который они видели за всю свою жизнь, пишет The Sun.

Двухэтажный коттедж в Манчестере оказался буквально погребен под слоем мусора. Уборщики рассказали, что груда отходов внутри заблокировала дверь, так что они с трудом смогли попасть во внутрь. Всего команде из четырех человек потребовалось семь часов работы, чтобы убрать завалы. Мусора в жилище накопилось на три фургона.

«Кто-то действительно жил в этом доме неделю назад. Вокруг стояли бутылки с мочой, только что оставленные там», — рассказал старший из команды. Он отметил, что пол в гостиной был усыпан обертками от еды, бутылками, банками и мухами. Кроме того, уборщики обнаружили гнездо, в котором жило порядка 20 мышей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании на продажу выставили дом со свалкой внутри. За него просят 165 тысяч фунтов стерлингов (более 16 миллионов рублей). Гостиная дома завалена книжками, старой техникой и развалившейся мебелью. На кухне разбросаны грязные столовые приборы и бутылки, а в спальнях раскиданы вещи.