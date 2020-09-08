Названа худшая улица Англии

В городе Бирмингем в Англии была названа худшая улица. Она находится в районе Balsall Heath и получила такой статус из-за большого количества мусора. Об этом сообщает The Sun.

Проблема в этом районе появилась около пяти лет назад. Тогда на улицу начали незаконно сбрасывать мусор. На протяжении этого времени там скопились горы мусорных мешков, картонные коробки и пищевые отходы. Это привело к появлению грызунов и неприятного запаха. Местные жители говорят, что из-за того, что мусор не вывозят, стены домов, около которых он скапливается, стали черными и покрылись плесенью.

В сети появилось видео с нарушителями. На нем видно, что люди приходят на улицу и оставляют там мешки, а один из них выкинул старый матрас.

По сообщению BirminghamLive, свалка образовалась на углу улиц Newport Road and Ladypool Road. Один из жителей рассказал, что уже несколько раз жаловался на мусор в администрацию города и отправил сотни писем в отдел, занимающийся защитой окружающей среды. Однако никаких ответных действий не последовало. Представитель администрации заявил, что в ведомстве считают такое поведение настоящим преступлением и обещают сделать все возможное для решения проблемы.

В августе этого года житель одного из районов в западном Лондоне закидал участок своего соседа мусором и другими вещами, которые оказались в его саду. На кадрах видеозаписи, которая появилась в сети, было видно, как британец и двое его помощников перебирают хлам в своем саду и перекидывают их на участок соседей. Тогда через забор полетели доски, пластиковые панели, порванные мешки, старый матрас, кирпичи, сломанный телевизор, шины, строительный мусор и даже старая дверь.

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