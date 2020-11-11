Российский ветеран подарил квартиру внучке и оказался под угрозой выселения

В Самарской области из однокомнатной квартиры выселяют 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Бакулина. В свое время пенсионер и его супруга подарили жилье внучке, и теперь она решила продать недвижимость. Об этом сообщает НТВ.

По словам Бакулина, в квартире он прожил 40 лет. Жена ветерана скончалась, и вскоре внучка — формально она неродная (родственница супруги) — пришла в гости с потенциальными покупателями недвижимости. Женщина требует выселения пенсионера, соответствующий иск она подала в суд.

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Оказавшийся под угрозой выселения ветеран обратился за помощью к адвокату. По словам юриста, уже подан ответный иск — о расторжении некогда заключенного договора дарения. «Человек прожил с 1975 года в этой квартире, и сейчас его выселяют без права проживания где-то еще», — отметил защитник.

На сторону деда встал правнук — он пытался договориться с родственницей. Та предложила выкупить квартиру за миллион рублей. Такой суммы у ветерана и правнука нет. В дело также вмешались прокуроры — они просили сохранить за пенсионером право пожизненного пользования квартирой, но внучка предложение не приняла.

В августе челябинская прокуратура добилась восстановления жилищных прав 92-летней местной жительницы — ветерана Великой Отечественной войны. Женщина также подарила квартиру родственникам, и те захотели ее выселить, но не преуспели.

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