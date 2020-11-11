Дом
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
ВОЗ обозначила масштаб вакцинации от COVID-19 для завершения пандемии
Азербайджан призвал забыть название столицы Нагорного Карабаха
Оппозиция Армении заявила о кризисе после попытки отправить в отставку Пашиняна
Боец MMA «задушил» соперника до потери сознания
В России отчитались о новых побочных эффектах вакцины «Спутник V»
Студентов Москвы и Петербурга перевели на дистанционное обучение
В России объявили о полном отказе Украины от Минских соглашений
Девушка случайно напоила парикмахершу и осталась с «худшей прической 2020 года»
В России нашли 15 потенциальных лекарств против коронавируса
Новости партнеров

Российский ветеран подарил квартиру внучке и оказался под угрозой выселения

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: НТВ

В Самарской области из однокомнатной квартиры выселяют 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Бакулина. В свое время пенсионер и его супруга подарили жилье внучке, и теперь она решила продать недвижимость. Об этом сообщает НТВ.

По словам Бакулина, в квартире он прожил 40 лет. Жена ветерана скончалась, и вскоре внучка — формально она неродная (родственница супруги) — пришла в гости с потенциальными покупателями недвижимости. Женщина требует выселения пенсионера, соответствующий иск она подала в суд.

Оказавшийся под угрозой выселения ветеран обратился за помощью к адвокату. По словам юриста, уже подан ответный иск — о расторжении некогда заключенного договора дарения. «Человек прожил с 1975 года в этой квартире, и сейчас его выселяют без права проживания где-то еще», — отметил защитник.

На сторону деда встал правнук — он пытался договориться с родственницей. Та предложила выкупить квартиру за миллион рублей. Такой суммы у ветерана и правнука нет. В дело также вмешались прокуроры — они просили сохранить за пенсионером право пожизненного пользования квартирой, но внучка предложение не приняла.

В августе челябинская прокуратура добилась восстановления жилищных прав 92-летней местной жительницы — ветерана Великой Отечественной войны. Женщина также подарила квартиру родственникам, и те захотели ее выселить, но не преуспели.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ветеран ВОВ судится с внучкой, выгоняющей его из квартиры
Переболевший коронавирусом пенсионер вновь оказался в «дырявом» бараке
В Москве сиделка избивала 90-летнюю пенсионерку и попала на видео
Молодую россиянку осудили за убийство камнем прадеда-ветерана
Другие материалы рубрики
Дом00:03 2 ноября

Операция «Ликвидация»

В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
19:43Сегодня

Порноактер-гей испортил соседям жизнь

19:39Сегодня

Россиянам предложили присоединиться к решению вопросов развития городской среды

16:57Сегодня

Жителей российского села попросили скинуться на туалет

Дом00:0122 октября

Соседский союз

Коммунальные квартиры вновь популярны в Москве. Почему люди хотят жить по-советски?
15:08Сегодня

Легенда американского баскетбола решил избавиться от своего особняка

14:18Сегодня

Пенсионерка провалилась в погреб и оказалась в заточении

13:20Сегодня

Москвичка съездила на дачу и лишилась квартиры

Дом00:0315 октября

«Я была уверена, что там живет шваль»

Мать-одиночка о том, как самой купить жилье в России и не сойти с ума
12:56Сегодня

«Полная дичь» возмутила жителей российского города

11:33Сегодня

В ЦБ оценили качество российской ипотеки

10:59Сегодня

Россиянам рассказали об опасности дарения квартир

Россия
Собянин отменил массовые новогодние гуляния из-за коронавируса в Москве
Дмитрий Певцов купил место на Троекуровском кладбище
Российским мусульманам запретили браки с иноверцами
Что говорят юристы и кто в РПЦ задумался о таком же запрете для христиан?
«Многие чеченцы воспринимают эту идею с улыбкой»
 
В Москве отменили елки и оставили катки
«Народ осознал, что чуда не будет»
 
Все материалы
Мир
В Чехии предупредили об угрозе третьей мировой войны
Уйти по-американски
Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?
ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заражений коронавирусом за неделю
Джо БайденБайден начал подготовку к вступлению в должность президента США
Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
Осужденную в США россиянку Осипову освободили
Помпео прокомментировал поздравления Байдена с победой на выборах
Старая гвардия
Джо Байден стал новым президентом США. Что будет с Америкой и миром?
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
Россияне стали рекордно много тратить
Мишустин назначил нового главу ФАС
Цены на нефть взлетели
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
Половина россиян захотела забрать деньги из банка
Самый лучший день
Как максимально сэкономить на предложениях Сбера
Все материалы
Силовые структуры
Зарезавший российскую преподавательницу, ее мать и дочь попал на видео
«Все знали про его приступы агрессии»
Российский солдат устроил бойню на военном аэродроме. Почему он расстрелял сослуживцев?
Появились подробности задержания солдата после бойни на аэродроме в Воронеже
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР
Российский солдат устроил бойню на военном аэродроме
Рядовой-срочник расстрелял офицера и двух бойцов. Стрелка ищут
Бывший однокурсник рассказал об агрессии устроившего бойню в Воронеже солдата
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Титульный бой
Суперматч «Сити» — «Ливерпуль» и испытание для МЮ «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
«Мы всегда опережали реальность»
Технический директор Окко Спорт — о запуске сложных проектов, пандемии коронавируса и перспективах
Все материалы
Культура
Моргенштерн поддержал Дзюбу и удивился негодованию по поводу личных сливов
Страна шпионов, царей и олигархов
Голливуд опять снимает кино и сериалы про плохих русских. Кому нужен новый миф о страшной России?
Описаны отличия пропаганды США и СССР
Последнее прощай
Водка, ошибка и мертвые души: каким получился последний фильм Ефремова перед смертельным ДТП
Названа причина популярности «плохих русских» в голливудском кино
Иван Вырыпаев«Мы покажем путь, которым можно пойти в случае катастроф»
Иван Вырыпаев о том, что творится с российским театром из-за коронавируса
Сергей Лазарев разделся в поддержку Артема Дзюбы
Все материалы
Интернет и СМИ
«Слишком красивая» девушка стала жертвой собственной привлекательности
Участница Comedy Woman прокомментировала слухи о закрытии шоу
«Ничего страшного, если над тобой смеются»
Умер Михаил Жванецкий — легендарный сатирик, который знал о России все
Доктор Мясников предостерег от нескольких ошибок в лечении коронавируса
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Девушка призналась лучшей подруге в любви за неделю до ее свадьбы
Партнерский материал
Связанные одной цепью
Как устроен интернет и почему он стал одной из самых надежных систем в мире
Все материалы
Ценности
Бывшая «Мисс Вселенная» снялась в купальнике во время отдыха на роскошной яхте
Эльза Хоск«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»
Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
Покрытый тату мужчина с двойным языком нарастил клыки за десятки тысяч рублей
Недолюбленный миллиардер
Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
Личное письмо героически умершего пассажира «Титаника» продадут за миллионы рублей
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Знаменитый шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля по-деревенски
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
На выборах мэра в США победил французский бульдог
Девушка-подросток выпала из окна после фейкового собеседования в отеле
«Собирай манатки и езжай!»
История россиянки о переезде в Израиль практически бесплатно
Мужчина похоронил мать заживо и попал за решетку
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Все материалы
Представлен 500-сильный серийный электрокроссовер BMW
Неизвестные «Форды» из ЮАР, о которых и не мечтала Европа
Машины Черного континента, которые пришлись бы впору в Великобритании и смогли бы завоевать США
Hyundai запатентовал в России названия загадочных новинок
Рассматриваем самые удивительные пожарные машины в мире
Знакомимся с транспортом пожарных, похожим на луноходы, трансформеры, пришельцев из будущего
Новый российский автодром сможет принимать гонки Формулы-1
На чем ездил Джо Байден: главные автомобили президента США
Как мы выяснили, избранный президент — автомобильный патриот Америки
Появились фотографии обновленного Lada Largus
Все материалы
Дом
Бывший депутат не смог доказать свое богатство и остался без элитных квартир
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Раскрыты масштабы роста стоимости новых квартир в Москве
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Мишустин предложил кандидатуру на пост главы Минстроя
Москвичка купила мебель на 17 миллионов рублей и осталась ни с чем
Все материалы
Нацпроекты
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Все материалы