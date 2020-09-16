Молодую россиянку осудили за убийство камнем прадеда-ветерана

В Мурманской области 18-летнюю жительницу города Ковдор осудили за убийство прадеда-ветерана. Об этом в среду, 16 сентября, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Заполярью.

По данным следствия, преступление было совершено в июле 2019 года. Девушка решила ограбить 94-летнего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны. Она напала на него в прихожей его квартиры и ударила пенсионера камнем по голове. После того как потерпевший упал, обвиняемая добила его, нанеся еще шесть ударов.

Позже, обыскав жилище прадеда, девушка не нашла там деньги и скрылась с места преступления. Тело погибшего нашел его сын. Вскоре после этого обвиняемую задержали.

Мурманский областной суд признал ее виновной по статье 105 («Убийство») и 162 («Разбой») УК России и приговорил к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1,5 года и отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

4 сентября сообщалось, что в Башкирии дочь убитого бывшими тюремщиками 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Тютюкова попросила отменить мораторий на смертную казнь.

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