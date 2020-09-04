Дочь убитого 100-летнего ветерана попросила отменить мораторий на смертную казнь

В Башкирии дочь убитого бывшими тюремщиками 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Тютюкова попросила отменить мораторий на смертную казнь. Об этом в пятницу, 4 сентября, в своем Telegram-канале сообщает издание «Подъем».

«Я человек не кровожадный, но считаю, что надо вернуть смертную казнь», — заявила Надежда Тютюкова.

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Она рассказала, что в настоящий момент с подозреваемыми в убийстве ее отца ведутся следственные действия. Выяснилось, что перед смертью мужчину привязали к стулу и жестоко пытали, желая узнать, где он хранит деньги и ценности. Отыскав миллионные накопления пенсионера, злоумышленники проломили ему голову и скрылись.

2 сентября сообщалось, что по подозрению в убийстве были задержаны два бывших сотрудника Федеральной службы исполнения наказания. В июле 2020 года подозреваемые узнали, что дома у пенсионера хранится крупная сумма денег. Решив завладеть ею, они тщательно подготовились к преступлению. 41-летний и 32-летний подозреваемые были задержаны за другое преступление, но в процессе работы с ними следователи выяснили, что они причастны к убийству ветерана.

Смертная казнь в России не отменена. Как наказание она применяется в пяти статьях Уголовного кодекса, однако с 1997 года действует мораторий на ее применение.