В Москве сиделка избивала 90-летнюю пенсионерку и попала на видео

В Москве сиделка избивала 90-летнюю пенсионерку и называла ее уродом. Издевательства попали на видео. Ролик публикует телеканал «360» в Telegram.

На ролике видно, как сиделка замахивается на пожилую женщину и резкими движениями натягивает на нее одеяло. Рядом с кроватью пенсионерки стоит инвалидное кресло. «День-два не спала она, я тоже хотела отдыхать. Я ей сказала — спите, я тоже буду немножко отдыхать», — объяснила свои действия сиделка.

Полицейские установили, что женщина долгое время систематически избивала подопечную. Та из-за тяжелого заболевания находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи, говорится в сообщении на сайте МВД России.

В отношении сиделки возбуждено уголовное дело по статье 117 УК («Истязание»), ее задержали.

Ранее в Москве 92-летняя ветеран покончила с собой. Тело женщины в квартире на Борисовском проспекте обнаружила социальный работник одного из столичных центров соцобслуживания, которая приехала навестить пенсионерку. Источник в правоохранительных органах рассказал, что рядом с телом лежала предсмертная записка с обвинением сиделки в доведении до самоубийства с датой и подписью умершей.