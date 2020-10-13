В Москве 92-летняя ветеран покончила с собой и обвинила в этом сиделку

В Москве 92-летняя ветеран покончила с собой и обвинила свою сиделку в доведении до самоубийства. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

По данным издания, тело женщины в квартире на Борисовском проспекте обнаружила социальный работник одного из столичных центров соцобслуживания, которая приехала навестить пенсионерку. Она открыла дверь запасными ключами, зашла в квартиру и окликнула пенсионерку, но не получила ответ.

Соцработник забеспокоилась и начала осматривать квартиру, она обнаружила тело женщины в ванной комнате. Тогда она позвонила в полицию и скорую помощь, но врачи констатировали смерть.

Источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах рассказал, что рядом с телом лежала предсмертная записка с обвинением сиделки в доведении до самоубийства с датой и подписью умершей. Следователи нашли сиделку, она работала с пенсионеркой по договору с центром организации социального обслуживания, они выясняют, что произошло между женщинами и стало причиной суицида.

В сентябре сообщалось, что в Москве водитель каршерингового автомобиля совершил самоубийство во время проверки документов сотрудниками ДПС. Полицейские увидели в салоне оружие, заподозрили мужчину в вождении в нетрезвом виде и попросили его выйти из машины, чтобы пройти процедуру по выявлению алкоголя в крови. Он согласился, отъехал на несколько метров и внезапно остановился. Работники ДПС подошли к машине и увидели, что он мертв. Известно, что у водителя было ружье «МР-133» с необходимыми документами.