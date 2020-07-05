Российский таксист покончил с собой посреди улицы

В уфимском микрорайоне Черниковка водитель такси покончил с собой посреди улицы. Об этом пишет местный портал Ufa1.ru со ссылкой на собственный источник.

«На перекрестке Интернациональной и Свободы он вышел из машины и совершил акт самоубийства. (...) По факту произошедшего проводится проверка», — сообщил источник.

Уточняется, что мужчине было 33-34 года. Он оставил прощальную записку, однако ее содержание не раскрывается. Неизвестны и причины, по которым таксист решил свести счеты с жизнью.

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