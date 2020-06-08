Россиянка покончила с собой после угроз коллекторов из-за пяти тысяч рублей

В Шахтах Ростовской области 67-летняя воспитательница местного детского сада покончила с собой после угроз коллекторов из микрофинансовых организаций. Три года назад женщина взяла кредит на пять тысяч рублей, пишет городское издание «КВУ».

По словам соседей, погибшей часто не хватало даже на еду, и ей приходилось занимать. В 2017 году она взяла микрозайм на пять тысяч рублей, но не погасила задолженность вовремя, после чего ей стали звонить коллекторы с угрозами и оскорблениями. Они якобы звонили даже в детский сад, в котором работала женщина, и говорили, что взорвут его вместе с детьми. В результате коллеги погибшей собрали 8,5 тысячи и выплатили кредит, после чего ненадолго звонки прекратились.

Сообщение от коллекторов на телефоне покойной Фото: «КВУ» 1 /2

Заведующая детским садом рассказала изданию, что, насколько ей известно, с тех пор у погибшей не было острых конфликтов с коллекторами. Однако, по данным Telegram-канала «ИнформБюро-ЮФО», у женщины было более сотни микрозаймов, которые она брала на погашение более крупного кредита в банке. «Финансовые организации продолжали нагружать и нагружать ее микрозаймами. Ей было очень стыдно. Человек старой советской закалки. Она очень сильно переживала», — говорится в сообщении.

Рядом с телом погибшей воспитательницы нашли одежду и записку с просьбой похоронить ее в этом.

В прошлом году коллектор из Хабаровска после звонков и сообщений с угрозами выложил в интернет изготовленный им порнографический фотоколлаж с ребенком клиента, который взял в кредит 19 тысяч рублей и не смог его погасить в срок. За полгода сумма задолженности выросла до 197 тысяч рублей. Его арестовали за изготовление и распространение порнографических материалов.

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